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| | Ростовская компания готовит беспилотный самолёт по проекту "Торос"

Ростовская компания готовит беспилотный самолёт по проекту "Торос"

Сегодня, 00:30
На предприятии «Роствертол» соберут беспилотную авиационную систему, которая будет собрана по типу вертолёта. В ходе исследований экспертов из «ВР-Технилогии» было выявлено, что в скором времени выйдет новый беспилотник. До июля этого года специалисты будут проводить различные тесты по трансмиссии, силовой установке и общей системе техники. Закончатся испытания над беспилотником в январе следующего года.

Ростовская компания готовит беспилотный самолёт по проекту "Торос"

 

Эксперты сообщают, что максимально дрон сможет поднять 300 кг, целевая нагрузка составит до 70 кг, находится в воздухе беспилотник сможет около 6 часов. Также известно, что разработка сможет развивать скорость до 180 км/ч. Радиус действия новинки составит 150 км. Руководить машиной будут из автономного командного пункта «КАМАЗ». Цена такого летающего прототипа составит порядка 395 млн рублей.

Заместитель главного редактора «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко считает, что беспилотная техника в наше время перспективная разработка. Генеральный директор «Вертолёты России» Андрей Богинский подчеркнул, что стране удалось произвести прогресс в изготовлении военной техники данного вида.
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