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| | Qualcomm Snapdragon 855 станет самым мощным процессором в мире

Qualcomm Snapdragon 855 станет самым мощным процессором в мире

Вчера, 23:00
Стали известны подробности презентации Snapdragon X24 LTE – универсального процессора, позволяющего передавать информацию со скоростью 2 Гбит/с. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter Роланд Квандт, представитель ресурса WinFuture.

Qualcomm Snapdragon 855 станет самым мощным процессором в мире

 

Отметим, что данные о разработке процессора нового поколения корпорации Qualcomm появились осенью 2017 года. Недавно появились новые сведения о инновации. Чип Snapdragon 855 имеет 7-нанометровый SoC, а также восемь вычислительных ядер.

Отметим, что на данный момент Snapdragon 855 в три раза мощнее и производительнее чем Snapdragon 845. Корпорация Samsung – первая компания, которая возьмет в использование мощный флагманский чип. Производством 8-ядерного чипа Snapdragon 855 будет заниматься тайваньское предприятие TMSC, имеющее огромный опыт в подобных делах.
Татьяна Преображенская
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