Кольцо «безопасности» Nimb с тревожной кнопкой появилось в России

Кольцо «безопасности» компании Nimb, позволяющее отправлять тревожный сигнал родным и специалистам экстренных служб, появится на американских рынках весной 2018 года.

Татьяна Преображенская

Гендиректор предприятия Леонид Берещанский заметил, что запланировано реализовать партию универсальных колец по цене 249 долларов США. Представитель Nimb также признался, что финансы для создания инновации компания собирала на известной платформе Kickstarter.Отметим, что девайс поступил в Россию в количестве 10 000 штук из них 3 тыс. скоро отправятся покупателям. Известно, что аксессуар с интересным дизайном работает при помощи Bluetooth или приложения на мобильном телефоне. В содействии с этими устройствами кольцо посылает информацию с адресом происшествия.