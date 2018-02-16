Google откроет официальный Google Store в России в 2018 году

Google проинформировала о расширении Google Store до мирового масштаба – онлайн-магазин будет функционировать в 52 странах, используя 25 языков. На российском рынке Google Store появится с 2018 года, благодаря чему россияне смогут купить фирменные наушники, смартфоны, колонки и прочие гаджеты.

Google в 2018 году откроет для россиян официальный онлайн-магазин Google Store, в котором можно будет приобрести колонки, смартфоны, наушники и прочие электронные товары. Цены в данном магазине отмечают как одни из самых низких в современной конкурентной среде.Открытие магазина в РФ состоится в рамках глобального расширения работы Google Store. Теперь ресурс будет функционировать на 25 языках в 52 странах мира. Кроме России, работа магазина будет осуществляться в Польше, Бельгии, Индии, Турции, Саудовской Аравии и даже в некоторых регионах Южной Африки.Точная дата запуска сервиса на территории России пока не известна, кроме данных о том, что он произойдет до конца 2018 года.