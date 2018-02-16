В Samsung Galaxy S10 будет новейший процессор Snapdragon 855

Новый южнокорейский смартфон Samsung Galaxy S10 станет быстрее и производительнее. Таким его сделает инновационный флагманский процессор Snapdragon 855.

Samsung Galaxy S10 выйдет на рынок не скоро (ведь ещё не появился Samsung Galaxy S9). Но эксперты уже прогнозируют, какой станет следующая модель. Контрагенты компании по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm предполагают, что в новой модели смартфона разработчики используют инновационный процессор Snapdragon 855.Процессор, кстати, тоже ещё в разработке. Знатоки технологического рынка отводят ему роль, флагманского процессора нового поколения. Его выпуск намечен на начало 2019 года. Вероятно в процессоре будет не менее 8 вычислительных ядер. Snapdragon 855 должен увеличивать производительность устройств минимум на треть, а также добавлять время работы устройства и скорость загрузки файлов. Вероятно, что Snapdragon 855 добавят не только в Samsung Galaxy S10, но и в большинство флагманов 2019 года.