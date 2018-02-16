В России создадут мощнейший в мире компьютер

Состоялся консорциум, созданный Фондом перспективных исследований, МГУ, ВЭБ и другими предприятиями, на котором обсуждались вопросы разработки квантового симулятора, который будет состоять из 50 кубитов. Использование кубитов позволит достичь мощности, недоступной современным ПК из-за оперирования битами.

В России собираются создать квантовый симулятор, состоящий из 50 кубитов, которые обеспечат его огромную мощность. В отличие от битов, кубит способен пребывать в суперпозиции нескольких состояний, что позволяет ему одновременно выполнять множество вычислений.В современной науке полагают, что 60-кубитный компьютер способен справиться в вычислениями любой сложности, в связи с чем его можно причислить к суперкомпьютерам. Согласно соглашению, которое подписали Фонд перспективных исследований, МГУ, ВЭБ и другие предприятия, данный компьютер будет использоваться при производстве новых материалов и фармацевтических препаратов.