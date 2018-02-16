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| | США запустят спутники на случай ядерной войны

США запустят спутники на случай ядерной войны

Вчера, 18:55
Пентагон хочет осуществить запуск еще двух спутников AEHF, которые способны обеспечить связь во время ядерной войны. Сейчас на геолокационной орбите присутствуют четыре аппарата связи.

США запустят спутники на случай ядерной войны

 

Официально представительство ВВС США сообщило о намерении запуска на геолокационную орбиту двух спутников AEHF. Функционал данных аппаратов способен обеспечить связь даже в условиях ядерной войны благодаря тому, что они обладают устойчивостью к электронным помехам.

Запуск спутников назначен на 2019 и 2020 года, а предположительная стоимость их производства составляет почти 30 млн долларов. Два спутника присоединятся к еще четырем аналогичным устройствам на орбите Земли.

Система спутников сможет передавать сигналы даже в том случае, когда земная атмосфера будет заполнена частицами, излучающими электромагнитные волны. Как правило, обычная связь не может функционировать в таких условиях. Но технология, используемая в AEHF, использует в своей работе несколько лучей, которые ускоряют прохождение сигнала.
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