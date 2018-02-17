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| | Compulab анонсировали игровой ПК без кулеров

Compulab анонсировали игровой ПК без кулеров

Сегодня, 00:30
Компания Compulab, занимающаяся разработкой передовых компьютерных систем и комплектующих, анонсировала выпуск нового игрового персонального компьютера под названием Airtop2 Inferno.

Compulab анонсировали игровой ПК без кулеров

 

Отличительной особенностью мощной игровой системы, произведённой специалистами Compulab, является тип безвентиляторного охлаждения, не позволяющий видеокарте и процессору разогреваться до недопустимых значений. В качестве «сердца» системы представлен четырёхъядерный процессор от компании Intel с частотой 4,2 ГГц, способный в автоматическом разгоне подниматься до 4,5 ГГц. Оперативная память представлена несколькими модулями DDR4-2400 общим объёмом до 64 гигабайт (зависит от комплектации).

Compulab анонсировали игровой ПК без кулеров

 

В Airtop2 Inferno установлена мощная видеокарта от NVidia модели GeForce GTX 1080, которой вполне должно хватить для высокой производительности в большинстве современных игр. Заметим, столь необычный компьютер будет выпускаться лишь при поддержке пользователей, которые смогут поддержать создание проекта в кампании, стартующей 24 февраля.
Александр Вест
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