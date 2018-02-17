Compulab анонсировали игровой ПК без кулеров

Компания Compulab, занимающаяся разработкой передовых компьютерных систем и комплектующих, анонсировала выпуск нового игрового персонального компьютера под названием Airtop2 Inferno.

Отличительной особенностью мощной игровой системы, произведённой специалистами Compulab, является тип безвентиляторного охлаждения, не позволяющий видеокарте и процессору разогреваться до недопустимых значений. В качестве «сердца» системы представлен четырёхъядерный процессор от компании Intel с частотой 4,2 ГГц, способный в автоматическом разгоне подниматься до 4,5 ГГц. Оперативная память представлена несколькими модулями DDR4-2400 общим объёмом до 64 гигабайт (зависит от комплектации).

Александр Вест

В Airtop2 Inferno установлена мощная видеокарта от NVidia модели GeForce GTX 1080, которой вполне должно хватить для высокой производительности в большинстве современных игр. Заметим, столь необычный компьютер будет выпускаться лишь при поддержке пользователей, которые смогут поддержать создание проекта в кампании, стартующей 24 февраля.