Уникальный смартфон NOA N7 разрешает получать 80-мегапиксельные фото

Хорватский бренд смартфонов NOA изобрёл уникальный аппарат с 80-мегапиксельной камерой. Этим изобретатели просто уничтожат конкурентов на некоторое время.

Дарья Пышняк

Новый мобильный аппарат NOA N7 представят на конгрессе MWC 2018 в Барселоне 27 февраля этого года. Такое изобретение было произведено на свет инженерами хорватского бренда NOA. До этого самым мегапиксельным агрегатом был флагманский телефон Huawei P20 от китайского производителя. Его трёхмерная фотокамера расширением 40 Мп делает качественные снимки.На самом деле расположенная камера имеет 17 Мп, но в процессе всех фильтраций и обработок, фото достигает впечатляющего разрешения в 80 Мп. Экран в 5,7 дюймов разрешением HD (1440х720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, позволит пользователю насладиться изображениями в полной мере. Вместив только HD разрешение, производители сделали телефон более дешёвым, что позволить его приобрести многим пользователям.