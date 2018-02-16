Марсоход Opportunity в субботу отпразднует 5000 день своей работы

17 февраля ровер под названием Opportunity отпразднует юбилей своего пребывания на Красной планете. Уже в субботу исполнится ровно 5000 дней с тех пор, как марсоход начал свою деятельность на Марсе.

Александр Вест

Джон Каллас, являющийся руководителем миссии марсохода Opportunity на Красной планете, заявил о том, что в начале руководство NASA планировало использовать ровер лишь в течение трёх месяцев, однако, уже 17 февраля будет ровно 5000 дней с той поры, как устройство приземлилось на Марс. По словам Калласа, до сих пор Opportunity продолжает удивлять своих создателей, делая всё новые и новые открытия на поверхности планеты, находящейся на колоссальном расстоянии от Земли.Однако, специалисты NASA заметили, что для американского космического агентства гораздо важнее сделать новые открытия с помощью марсохода, нежели отпраздновать очередной юбилей. Приуроченный обычным цифрам.