Пользователь LEGO-дронов собрал в фигуру целый флот

Конструкторы LEGO уже давно получили свою приверженность от пользователей. С помощью деталей, как дети, так и взрослые, могут проявить свою фантазию и творчество. Специалисты отделения LEGO Creative Play Lab вместе с инженерами Канадского Университета представили проект создания флота лего-дронов.

Дарья Пышняк

Связанные микро-датчиками конструктор и крошечные беспилотники позволяют пользователю сложить фигуру из деталей, после чего она в таком же виде выстраивается в воздухе, только уже из мелких беспилотников.Если не вникать во всю систему происходящего, то зритель будет видеть картину как анимационное шоу. Том Дональдсон, руководитель Creative Play Lab по работе с LEGO, характеризирует данный вид деятельности как игру. Так как серьёзных и ответственных заданий беспилотникам поручать не будут.Этот опыт в дальнейшем может быть задействован в интерактивном обучении детей, так как образование выводят на новый уровень. Ведь именно во время экспериментов запоминается больше полезной информации.Про выход на рынок такого изобретения пока не говорится. Любители LEGO могут приобрести игрушечную модель марсохода «Кьюриосити», выпущенную совместно с инженерами НАСА.