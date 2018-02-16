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| | В китайских соцсетях опубликовали снимки смартфона LeEco Le X

В китайских соцсетях опубликовали снимки смартфона LeEco Le X

Сегодня, 12:17
Пользователи китайской социальной сети аналога Twitter Weibo поделились снимками изображений готовящегося к выпуску смартфона LeEco Le X. Таким образом, еще до официального анонса устройства пользователи смогут сделать выводы относительно дизайна девайса.

В китайских соцсетях опубликовали снимки смартфона LeEco Le X

 

Практически сразу видно, что китайские мастера решают не отставать от основной моды и наследуют практически все тенденции. Спереди девайс напоминает хит прошлого года Samsung Galaxy S8, а задняя крышка по дизайну все же ближе к iPhone X, что можно увидеть, как минимум, в вертикальной сдвоенной камере.

Аппарат оснащен практически безрамочным дисплеем с небольшими рамками в нижней и верхней части передней панели. Вся оболочка, которая защищает «начинку» девайса, выполнена из металла. Эксперты ожидают, что смартфон может получить дактилоскопический сканер, который будет встроен непосредственно в дисплей. Не исключается также наличие двойной фронтальной камеры с улучшенным функционалом для любителей делать «селфи».

В китайских соцсетях опубликовали снимки смартфона LeEco Le X

 

В основе аппаратурной архитектуры девайса должен оказаться процессор Snapdragon 845, однако на данный момент подтверждения этому все еще отсутствуют. Вполне вероятно, что в LeEco Le X будет встроена опция по жестовому управлению, как это было реализовано во флагмане от Apple.

Деталей, что относятся к ценнику на данный момент нет. Тоже самое можно сказать также и о других технических параметрах относительно данного девайса.
Николай Офицеров
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