В китайских соцсетях опубликовали снимки смартфона LeEco Le X

Пользователи китайской социальной сети аналога Twitter Weibo поделились снимками изображений готовящегося к выпуску смартфона LeEco Le X. Таким образом, еще до официального анонса устройства пользователи смогут сделать выводы относительно дизайна девайса.

Практически сразу видно, что китайские мастера решают не отставать от основной моды и наследуют практически все тенденции. Спереди девайс напоминает хит прошлого года Samsung Galaxy S8, а задняя крышка по дизайну все же ближе к iPhone X, что можно увидеть, как минимум, в вертикальной сдвоенной камере.Аппарат оснащен практически безрамочным дисплеем с небольшими рамками в нижней и верхней части передней панели. Вся оболочка, которая защищает «начинку» девайса, выполнена из металла. Эксперты ожидают, что смартфон может получить дактилоскопический сканер, который будет встроен непосредственно в дисплей. Не исключается также наличие двойной фронтальной камеры с улучшенным функционалом для любителей делать «селфи».

Николай Офицеров

В основе аппаратурной архитектуры девайса должен оказаться процессор Snapdragon 845, однако на данный момент подтверждения этому все еще отсутствуют. Вполне вероятно, что в LeEco Le X будет встроена опция по жестовому управлению, как это было реализовано во флагмане от Apple.Деталей, что относятся к ценнику на данный момент нет. Тоже самое можно сказать также и о других технических параметрах относительно данного девайса.