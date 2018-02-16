Хакеры взломали "неприступную" защиту Windows 10

Группа хакеров CODEX выступила с заявлением о проведенном успешном взломе считавшейся до этого «непробиваемой» системы защиты Windows 10 UWP, о чем написали сотрудники портала Anti-Malware. Представители группировки утверждают, что им удалось полностью скомпрометировать все пять уровней защиты.

Николай Офицеров

Эксперты уверяют, что упомянутая платформа Windows считалась самой защищенной из всех продуктов от Microsoft. Тем не менее, хакеры CODEX признаются, что проникли внутрь реализуемой на базе UWP игры Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection.Представители группировки признаются, что все алгоритмы существующего ограничения были ими пройдены. Речь идет о взломе MSStore, Arxan, Xbox Live, UWP, EAppx. Собственно, это и есть все DRM или же digital restrictions management. Пока что неясно, используются ли идентичные схемы защиты в прочих приложениях, что реализуются на базе Windows 10 UWP.Специалисты по кибербезопасности ожидают, что уже в скором времени Microsoft всерьез займется обновлением защиты платформы. Еще в начале февраля эксперты заявляли о том, что им удалось выявить три новых типа вредоносного программного обеспечения для поражения наиболее популярных версий операционной системы Windows.