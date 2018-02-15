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| | Рассекречены технические характеристики семейства Moto G6

Рассекречены технические характеристики семейства Moto G6

Вчера, 22:33
Известны новые характеристики гаджетов бренда Moto G6, презентация новых моделей произойдет в этом году в Барселоне во время открытия Mobile World Congress (MWC).

Рассекречены технические характеристики семейства Moto G6

 

Смартфон Moto G6 Plus, который и будет представлен в скором времени на MWC, имеет экран четкостью в 2160 x 1080 пикселей, тогда как разрешение дисплея Moto G6 Play составляет 1440 х 720 пикселей.

Модель Moto G6 Plus оснащена чипом Snapdragon 630. Оперативная память топового смартфона – 3,4 или 6 гигабайт, внутренняя – 32 или 64 Гб. Мобильное устройство имеет аккумулятор емкостью 3200 мАч, фронтальную 16-мегапиксельную камеру и дактилоскопический датчик, расположенный на задней панели девайса.

Модель Moto G6 получит дисплей диагональю 5,7 дюйма, однокристальную систему Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ флэш-памяти. Камеры у смартфона будут такими же, как у старшей модели, а емкость аккумулятора снижена до 3000 мАч. Moto G6 Play получит дисплей диагональю 5,7 дюйма, SoC Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ флэш-памяти. Аккумулятор будет характеризоваться емкостью 4000 мАч.
Татьяна Преображенская
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