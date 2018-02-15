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| | В Windows 10 появится режим максимальной производительности

В Windows 10 появится режим максимальной производительности

Вчера, 22:27
Технические специалисты Microsoft создадут режим максимальной производительности Ultimate Performance для новой вариации ОС Window 10 Pro под номером 17604. Информация об этом появилась на официальном сайте американской компании.

В Windows 10 появится режим максимальной производительности

 

Режим наибольшей производительности превратит ПК в мощные системы. Компьютеры, подобно спортсменам-олимпийцам, покажут все, на что они способны. В Ultimate Performance есть свои преимущества и недостатки. Положительным моментом этого режима является резкий рост производительности ПК. Он подойдет для разработчиков, физиков, инженеров и прочих специалистов, производящих серьезные расчеты.

Отрицательным моментом является максимальная нагрузка системы, износ компонентов компьютеров и усиленное энергопотребление. Интеллектуальная машина начинает работать на износ. На первом этапе проведут тестирование режима увлечения производительности на ПК. Если удастся получить хорошие результаты, то его постепенно начнут внедрять в сервера промышленных компаний.
Домбровский Сергей
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