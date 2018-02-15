В Windows 10 появится режим максимальной производительности

Технические специалисты Microsoft создадут режим максимальной производительности Ultimate Performance для новой вариации ОС Window 10 Pro под номером 17604. Информация об этом появилась на официальном сайте американской компании.

Домбровский Сергей

Режим наибольшей производительности превратит ПК в мощные системы. Компьютеры, подобно спортсменам-олимпийцам, покажут все, на что они способны. В Ultimate Performance есть свои преимущества и недостатки. Положительным моментом этого режима является резкий рост производительности ПК. Он подойдет для разработчиков, физиков, инженеров и прочих специалистов, производящих серьезные расчеты.Отрицательным моментом является максимальная нагрузка системы, износ компонентов компьютеров и усиленное энергопотребление. Интеллектуальная машина начинает работать на износ. На первом этапе проведут тестирование режима увлечения производительности на ПК. Если удастся получить хорошие результаты, то его постепенно начнут внедрять в сервера промышленных компаний.