Смартфон HTC Desire 12 получил безрамочный экран и доступную цену

Производитель смартфона HTC Desire 12 собирается оснастить его безрамочным экраном, двумя камера в 13 и 5 мегапикселей, восьмиядерным процессором. При этом сообщается про доступную цену флагмана.

Появились новые данные о смартфоне HTC Desire 12 от известного инсайдера Эвана Бласса прежде, чем состоялась официальная презентация устройства компанией-производителем. Известно, что гаджет выпустят в популярном сейчас безрамочном формате, что и станет главной особенностью данной модели. При этом она будет оснащена двумя камерами на 13 и 5 мегапикселей при экране с соотношением сторон 18:9.Работу гаджета обеспечит восьмиядерный процессор Mediatek. В распоряжении владельца смартфона будут 16 Гб внутренней памяти и 2 Гб оперативной. Мощность аккумулятора HTC Desire 12 составит 2730 мАч. Операционной системой смартфона может стать Android 8.0 Oreo.При всех означенных характеристиках, цена смартфона должна быть в доступном бюджетном диапазоне – не более 250 долларов.