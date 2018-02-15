iPhone с ЖК-дисплеем станет лидером продаж смартфонов Apple в 2018 году

По прогнозам специалистов KGI Securities, iPhone с жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем станет лидером продаж смартфонов американской компании Apple в этом году. Реализация данного гаджета составит половину общего объема.

Домбровский Сергей

Всего «яблочная» корпорация продаст 100 тысяч единиц мобильных устройств с ЖК-экранами во втором и третьем финансовом кварталах. За указанный период времени порядка 50% объемов реализации придется на iPhone с ЖК-дисплеем. Стандартным показателем является объем продаж 40-50 тысяч штук телефонов определенного типа. Новому аппарату удастся превысить классические показатели продаж в два раза.По словам инсайдеров, мобильное устройство получит LCD-экран размером 6,1 дюйма, сканер отпечатков пальцев заменит привычную систему распознавания лиц. Начальная цена смартфона составит 700-800 долларов США. По мнению аналитиков KGI Securities, компания Apple выведен на рынок в этом году три новых гаджета. Прежде эксперты пророчили отмену производства относительно дешевых iPhone.