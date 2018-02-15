Apple договаривается о покупке карт памяти у китайской компании

Компания Apple ведёт переговоры с китайским производителем Yangtze Memory Technologies. Американская корпорация планирует закупать у китайцев карты памяти для новых моделей смартфонов.





Yangtze Memory Technologies — это китайская компания, не известная слишком широко. Интересно, что в настоящее время они ещё даже не производят карты памяти. Поэтому вдвойне странно, что американский гигант готовится закупать их продукцию. Уже понятно, что сделка с Apple откроет китайской компании не только новый канал сбыта, но и позволит поднять стандарты качества на новый уровень. Apple закупают только высококлассную продукцию.

Эта сделка может стать эпохальной по нескольким причинам. Во-первых, хорошо известно, что в Китае государство препятствует иностранным компании, в частности высокотехнологичным, предпочитая вкладываться в развитие национальных. Удачная сделка «прорвёт» для корпорации китайскую блокаду и положит начало экспансии. Во-вторых, столь выгодное сотрудничество явно поможет Yangtze Memory Technologies стать одним из лидеров рынка, хотя на данном этапе речь идёт о небольших поставках.Китай — третий по величине рынок для Apple после Америки и Европы. Китайские карты памяти они планируют использовать в новых смартфонах для внутреннего китайского рынка.