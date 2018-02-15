Эксперты: Отличия между iOS и Android почти исчезли

Американский эксперт и обозреватель техники Рассел Холли утверждает, что разница между операционными системами почти исчезла. Он пользуется гаджетами на обеих платформах и не замечает отличий.

Холли решил сравнить два флагмана от крупнейших корпораций — iPhone X и Pixel 2. Они настолько одинаковы, по мнению эксперта, что он вполне может перепутать один с другим. Такой результат получился очень простым путём: ведь уже несколько лет разработчики обеих операционных систем повторяют достижения друг друга и просто-напросто копируют понравившиеся функции. Единственным отличием, как считает Холли, остаётся интерфейс.Однако корпорации не откажутся от фирменных «фишек»: ведь некоторые пользователи выбирают их бренд именно из-за них. Например, Apple любит полностью контролировать пользователя и склоняет его использовать только свою фирменную продукцию. А установить на устройства Apple приложения не из официального магазина просто невозможно. В обмен на такую строгость пользователи получают стабильную работу всех девайсов без перезагрузок и бесконечных обновлений. Google придерживаются другой позиции. Они дают пользователям широкий выбор девайсов и операционных систем, но некоторые устройства могут работать нестабильно. Более того, зачастую любителям Android приходится искать и подбирать обновления самостоятельно. IOS — это стабильная работа и безопасность, Android — передовые технологии. С этой точки зрения Холли предсказывает доминирование для Android.