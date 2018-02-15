Первые девушки-программисты из Афганистана создали необычную игру

Группа студенток из Афганистана создала мобильную игру на основе рассказа брата одной из девушек. Игра называется Fight Against Opium и она посвящена борьбе с наркотиками.

Как сообщает девушка, её брат работает переводчиком для американских солдат и постоянно рассказывает ей про обилие наркотиков в армии. Создав игру, студентки надеются обратить внимание на эту проблему властей или социальных служб, дабы помочь людям. А так же привлечь внимание детей, которые могут пострадать от наркотических веществ.

Zustasiia Cancarini

Игрок берет на себя роль афганского солдата, уничтожающего наркотики в Гильменде. Этот солдат имеет 5 жизней, а значит и пять попыток одержать победу над ужасными вещами. Студентки создавали игру всего месяц.