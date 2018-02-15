«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | Первые девушки-программисты из Афганистана создали необычную игру

Первые девушки-программисты из Афганистана создали необычную игру

Вчера, 20:18
Группа студенток из Афганистана создала мобильную игру на основе рассказа брата одной из девушек. Игра называется Fight Against Opium и она посвящена борьбе с наркотиками.

Первые девушки-программисты из Афганистана создали необычную игру

 

Как сообщает девушка, её брат работает переводчиком для американских солдат и постоянно рассказывает ей про обилие наркотиков в армии. Создав игру, студентки надеются обратить внимание на эту проблему властей или социальных служб, дабы помочь людям. А так же привлечь внимание детей, которые могут пострадать от наркотических веществ.

Первые девушки-программисты из Афганистана создали необычную игру

 

Игрок берет на себя роль афганского солдата, уничтожающего наркотики в Гильменде. Этот солдат имеет 5 жизней, а значит и пять попыток одержать победу над ужасными вещами. Студентки создавали игру всего месяц.
Zustasiia Cancarini
Новости по теме
Красноярцы для борьбы с
Красноярцы для борьбы с "черным небом" создали одноименную игру

Несколько красноярцев создали игру «Черное Небо» для того, чтобы обратить внимание на экологическую проблему города.

Диана Шурыгина собирается создать мобильную игру
Диана Шурыгина собирается создать мобильную игру

Скандально известная «жертва изнасилования» Диана Шурыгина собирается создать мобильную игру. В социальных сетях она ищет с данной целью специалиста.

Украинские программисты разработали мобильную игру «Евромайдан»
Украинские программисты разработали мобильную игру «Евромайдан»

Украинские программисты разработали мобильную игру под названием «Евромайдан». Персонажами новой молодежной игры будут как бойцы «Беркута», так и ёлка,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости