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| | В России обрушились цены на iPhone 7 Plus

В России обрушились цены на iPhone 7 Plus

Вчера, 19:37
По словам экспертов Hi-Tech Mail.ru, стоимость мобильных устройств iPhone 7Plus в России снизилась на 40% по отношению к первоначальным показателям. Сейчас флагманский аппарат можно приобрести за 35 тысяч рублей.

В России обрушились цены на iPhone 7 Plus

 

Ранее за телефон нужно было отдать 57 тысяч рублей. iPhone 7 Plus оснащен встроенной памятью объемом 32 ГБ, ОЗУ 3 ГБ, сдвоенной основной 12+12 МП и фронтальной на 7 МП камерами. Смартфон функционирует на базе iOS 10. В качестве чипсета выступает Apple A10 Fusion с четырьмя ядрами.

В России стоимость iPhone 7Plus снизилась с 57 до 35 тысяч рублей. Американская корпорация Apple традиционно уменьшает стоимость прошлых версий гаджетов собственного производства после выхода на рынок новых моделей. Южнокорейская компания Samsung старается не уступать своему конкуренту из США и тоже снижает цены на Galaxy S и S8 в России. Хотя в последнее время покупатели часто жалуются на высокую стоимость продукции этой организации.
Домбровский Сергей
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