Заботливый тонометр: Samsung выпустит «умные» часы для измерения кровяного давления

Samsung запатентовала новые «умные» часы. Гаджет будет уметь измерять артериальное давление. Когда именно новинка поступит в продажу, пока неизвестно.

Виктория Озерова

Сегодня стало известно о новом изобретении, запатентованном Samsung. Южнокорейская компания-производитель выпустит часы, измеряющие давление. На данный момент много подобных гаджетов могут определить частоту сердечных сокращений владельца, но измерять давление пока не умеет ни один. Для того чтобы «научить» «умные» часы это делать, разработчики создали специальный сверхчувствительный датчик. Прибор будет установлен на задней панели девайса в части, где гаджет касается запястья владельца. Получать нужную информацию устройство будет благодаря облучению, основываясь на интенсивности рассеянного света.Новые «умные» часы будут иметь название Samsung Gear X. Когда можно будет приобрести новинку, пока не уточняется.