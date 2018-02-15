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| | Приложение Microsoft упростит отправку фото с телефона на компьютер

Приложение Microsoft упростит отправку фото с телефона на компьютер

Вчера, 17:55
Новое приложение Photos Companion поможет быстро копировать фото с телефона на компьютер. Оно уже доступно пользователям iOS и Android.

Приложение Microsoft упростит отправку фото с телефона на компьютер

 

Фото-приложение изначально разрабатывалось в помощь ученикам и студентам. Используя Photos Companion, во время занятий они смогут делать фотографии объектов на камеру смартфона и мгновенно обрабатывать их на своём ноутбуке, не подключая провода и не используя другие способы передачи файлов. Однако приложение будет полезно гораздо более широкому кругу пользователей.

Для работы понадобится компьютер или ноутбук с операционной системой Windows 10 и Wi-Fi. Смартфон и компьютер должны быть подключены к одной беспроводной сети. Первые пользователи уже нашли один недостаток у Photos Companion. Для начала работы необходимо сканирование QR-кода. Если он считывается с ошибкой, придётся поработать с настройками компьютера.
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