В Британии два похожих друга обманули Face ID в iPhone X

Двое друзей из Британии с лёгкостью обманули систему распознавания лица Face ID в iPhone X. Они были очень похожи между собой, что и стало причиной вывода программы из строя.

Вещий Олег

В Сети появились их совместные снимки. На них можно заметить, что 23-летний Джо и 22-летний Бред действительно выглядят, как два брата. Они обратились с жалобой в техническую поддержку Apple, отметив, что больше никогда не будут пользоваться смартфонами от «яблочного» бренда. В качестве альтернативы два друга выбрали компанию Huawei. Джо и Бред уверены, что китайские флагманы на данный момент ничем не уступают Apple, чтобы платить 999 долларов. Представители «яблочного» бренда акцентировали внимание на том, что скорее всего смартфон был с дефектом.Когда же два друга протестировали и другие девайсы iPhone X, то обнаружили всё те же проблемы. Разработчики на данный момент никак не прокомментировали такой недостаток. Ранее систему распознавания лиц в iPhone X обманули с помощью маски, сделанной на 3D-принтере, а также двое китайцев показали, как можно Face ID обмануть с помощью мимики. Напомним, что по данным аналитиков продажи iPhone X оказались провальными на территории США и Канады. Многие эксперты подчеркнули, что Huawei, Samsung и Xiaomi не уступают iPhone 8 по тестам в бенчмарках.