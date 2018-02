В The Evil Within 2 ввели режим от первого лица

Официальные представители Tango Gamework, компании, разработавшей The Evil Within 2, заявили о том, что нововведение позволит игрокам углубиться в мрачную атмосферу ужаса, которой славятся игры их серии.

Александр Вест

Обе игры серии The Evil Within создавались с режимом камеры от третьего лица, что позволяло обнаруживать подкрадывающихся врагов задолго до их приближения. По словам разработчиков, новый вид позволит геймерам окунуться в атмосферу ужаса, царящую в мире игры. В режиме вида от первого лица значительно уменьшается угол обзора, в связи с чем, чтобы обнаруживать приближающихся врагов геймерам отныне необходимо будет тщательнее изучать окружение.С помощью данного нововведения, по словам разработчиков, также повышается и реиграбельность видеоигры, ведь игроки, прошедшие игры в режиме обычной камеры, почувствуют себя в совершенно обновлённой игре, примерив на себя роль детектива, разгадывающего мрачные тайны мира The Evil Within 2 с видом от первого лица.