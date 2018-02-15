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| | В The Evil Within 2 ввели режим от первого лица

В The Evil Within 2 ввели режим от первого лица

Сегодня, 17:06
Официальные представители Tango Gamework, компании, разработавшей The Evil Within 2, заявили о том, что нововведение позволит игрокам углубиться в мрачную атмосферу ужаса, которой славятся игры их серии.

В The Evil Within 2 ввели режим от первого лица

 

Обе игры серии The Evil Within создавались с режимом камеры от третьего лица, что позволяло обнаруживать подкрадывающихся врагов задолго до их приближения. По словам разработчиков, новый вид позволит геймерам окунуться в атмосферу ужаса, царящую в мире игры. В режиме вида от первого лица значительно уменьшается угол обзора, в связи с чем, чтобы обнаруживать приближающихся врагов геймерам отныне необходимо будет тщательнее изучать окружение.

С помощью данного нововведения, по словам разработчиков, также повышается и реиграбельность видеоигры, ведь игроки, прошедшие игры в режиме обычной камеры, почувствуют себя в совершенно обновлённой игре, примерив на себя роль детектива, разгадывающего мрачные тайны мира The Evil Within 2 с видом от первого лица.
Александр Вест
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