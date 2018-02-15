Колонка HomePod способна испортить дорогую мебель

Пользователи в социальных сетях жалуются на то, что «интеллектуальная» колонка HomePod от американской компании Apple оставляет после себя круги на дорогой деревянной мебели.

Домбровский Сергей

Представители корпорации-разработчика «умного» девайса не считают эту проблему достойной испорченных нервов и рекомендуют владельцев колонки HomePod не переживать понапрасну. Сотрудники Apple советуют не ставить «интеллектуальное» устройство на мебель. Пользователи заявляют, что в рекламных роликах показывали HomePod на столах и деревянных подставках, но ничего не говорили о возможных проблемах. По словам юзеров, круги от колонки появляются исключительно на дорогой мебели, с дешевой таких недоразумений не возникает.По мнению работников Apple, причиной подобной проблемы является химическая реакция в которую вступает дерево с силиконовой подставкой HomePod. Специалисты советуют протереть мебель чистящим раствором. Если этого не сделать, то пятно самостоятельно исчезнет, но придется подождать пару дней.