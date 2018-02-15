Игроки Playerunknown's Battlegrounds пожаловались на голого персонажа в игре

Геймеры одной из самой популярной онлайн-игры Playerunknown's Battlegrounds проинформировали о голом персонаже в игре. Сообщается, что «стрелка без трусов» увидели тысячи пользователей.

Светлана Славянская

Сообщается, что игроки PUBG были удивлены, когда на игровом поле заметили стрелка, который лежит в густой траве совершенно голый и целится в соперника. Многие были удивлены подобным персонажем и об увиденном стали писать в службу поддержки. Ранее можно было играть персонажем в трусах, но полностью раздеть его было невозможно.Напомним, что PlayerUnknown’s Battlegrounds является многопользовательской онлайн-игрой в жанре королевской битвы. Разработчиками и издателями является студия PUBG Corporation, дочерняя компания корейского издателя Bluehole.