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| | Игроки Playerunknown's Battlegrounds пожаловались на голого персонажа в игре

Игроки Playerunknown's Battlegrounds пожаловались на голого персонажа в игре

Сегодня, 15:13
Геймеры одной из самой популярной онлайн-игры Playerunknown's Battlegrounds проинформировали о голом персонаже в игре. Сообщается, что «стрелка без трусов» увидели тысячи пользователей.

Игроки Playerunknown's Battlegrounds пожаловались на голого персонажа в игре

 

Сообщается, что игроки PUBG были удивлены, когда на игровом поле заметили стрелка, который лежит в густой траве совершенно голый и целится в соперника. Многие были удивлены подобным персонажем и об увиденном стали писать в службу поддержки. Ранее можно было играть персонажем в трусах, но полностью раздеть его было невозможно.

Напомним, что PlayerUnknown’s Battlegrounds является многопользовательской онлайн-игрой в жанре королевской битвы. Разработчиками и издателями является студия PUBG Corporation, дочерняя компания корейского издателя Bluehole.
Светлана Славянская
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