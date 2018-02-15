Новый логотип намекнул на возможный выход «умных» очков от Samsung

Поклонники технологического гиганта Samsung поспешили раскрыть подробности нового логотипа, зарегистрированного компанией, который многим пользователям в Сети показался схожим с изображением «умных» очков.

Зарегистрировав новый логотип, компания Samsung не указала тип продукции, к которому относится изображение, что стало основой для возникновения всевозможных слухов и предположений в фанатском сообществе южнокорейского бренда. По одной из версий, данное изображение может быть использовано в представлении «умных» очков, которые компания планирует выпустить в ближайшем будущем. Заметим, подобные предположения пока никак не комментируются официальными представителями Samsung.

Александр Вест

Проанализировав документ, прикреплённый к патентам компании, зарегистрированных в последнее время,пользователи обнаружили описание неких «умных» очков, которые смогут дублировать видеопоток, проигрываемый на смартфоне пользователя, а также выводить на линзы всевозможные уведомления в связке с мобильными устройствами.