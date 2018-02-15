В Индонезию поставят 11 истребителей Су-35 из России

Согласно подписанному соглашению, Россия обязана закупить национальные индонезийские товары определённого типа, указанного в договоре. Виктор Кладов, возглавляющий отдел международного сотрудничества и региональной политики государственной корпорации под названием «Ростех», заявил о том, что Россия в обмен на поставку многоцелевых истребителей закупит у Индонезии пальмовое масло, каучук, кофе, а также другие товары национального экспорта.
Меморандум между «Ростехом» и Индонезийской государственной торговой компанией был заключён ещё в августе прошлого года. Утверждённый меморандум предусматривает поставку Джакарте многофункциональных российских истребителей модели Су-35 четвёртого поколения.