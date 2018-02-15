В Индонезию поставят 11 истребителей Су-35 из России

Российская сторона утвердила поставку истребителей Су-35 Индонезии, подписав соответствующее соглашение. В обмен на истребители, произведённые в Российской Федерации, Индонезия предоставит свои национальные товары для закупки.

Александр Вест

Согласно подписанному соглашению, Россия обязана закупить национальные индонезийские товары определённого типа, указанного в договоре. Виктор Кладов, возглавляющий отдел международного сотрудничества и региональной политики государственной корпорации под названием «Ростех», заявил о том, что Россия в обмен на поставку многоцелевых истребителей закупит у Индонезии пальмовое масло, каучук, кофе, а также другие товары национального экспорта.Меморандум между «Ростехом» и Индонезийской государственной торговой компанией был заключён ещё в августе прошлого года. Утверждённый меморандум предусматривает поставку Джакарте многофункциональных российских истребителей модели Су-35 четвёртого поколения.