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| | Розничная продажа Apple Watch обогнала экспорт швейцарских часов

Розничная продажа Apple Watch обогнала экспорт швейцарских часов

Вчера, 23:30
Итоги конца 2017 года продемонстрировали, что показатель розничных продаж Apple Watch обогнал реализацию швейцарских часов. В период с октября по декабрь 2017 года компания Apple продала восемь миллионов часов. Это стало известно из результатов исследований фирмы Canalys, опубликованных на портале Statista.com.

 

Удачный выпуск часов модели Series 3 с поддержкой функций LTE, увеличенной ёмкостью батареи и улучшенными функциями принёс Apple большой доход. Швейцарская компания по продаже часовых изделий стала отставать в реализации своих товаров. Даже их известные бренды, такие как Rolex и Swatch, упали в продажах. За исследуемый период швейцарских часов было продано почти на полтора миллиона меньше.

Принёсшую такой успех модель Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) презентовали в сентябре 2017 года в Калифорнии. Новая функция совершать звонки прямо с часов сделала прорыв науке. Объёмные телефоны теперь можно не носить с собой. Часы поддерживают встроенную электронную сим-карту.
Дарья Пышняк
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