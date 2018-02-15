Розничная продажа Apple Watch обогнала экспорт швейцарских часов

Удачный выпуск часов модели Series 3 с поддержкой функций LTE, увеличенной ёмкостью батареи и улучшенными функциями принёс Apple большой доход. Швейцарская компания по продаже часовых изделий стала отставать в реализации своих товаров. Даже их известные бренды, такие как Rolex и Swatch, упали в продажах. За исследуемый период швейцарских часов было продано почти на полтора миллиона меньше.
Принёсшую такой успех модель Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) презентовали в сентябре 2017 года в Калифорнии. Новая функция совершать звонки прямо с часов сделала прорыв науке. Объёмные телефоны теперь можно не носить с собой. Часы поддерживают встроенную электронную сим-карту.