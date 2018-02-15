Эксперты назвали 5 самых популярных клонов iPhone X

Ряд китайских брендов обзавелись собственными проектами, однако значительное число по-прежнему предпочитают делать откровенные копии известных смартфонов. Эксперт назвали 5 самых популярных клонов iPhone X из Китая.

Светлана Славянская

По словам аналитиков, смартфон Doogee V будет самой точной копией iPhone X. Новый телефон, изготовленный в Китае, будет официально представлен 27 февраля и будет оснащен сенсорным датчиком отпечатков пальцев. По сообщениям, экран будет составлять 6,2 дюйма. На втором месте идет аппарат китайского бренда Oukitel U18. Смартфон Vinovo K1 назвали самым дешевым клоном iPhone X.Самым продаваемым клоном iPhone X на территории Китая является Leagoo S9. По сравнению с большинством бюджетных клонов, характеристики смартфона Bluboo X на Android впечатляют: технология распознавания лиц, две 21-мегапиксельные камеры, батарея емкостью 5 500 мАч и полноэкранный AMOLED-дисплей.