В Сети появились рендеры безрамочного смартфона Nokia 7+

Знаменитый инсайдер Эван Бласс в микроблоге Twitter выложил рендеры мобильного устройства Nokia 7+, которое еще не презентовали официально. Смартфон функционирует на основе Android One.

На снимках телефон представлен в белом и темном цветах. Nokia 7+ имеет безрамочный экран, дополнительную камеру ZEISS на 16 МП и сдвоенную основную 12+13 МП, сканер отпечатков пальцев, чипсет Snapdragon 660. Аппарат оснащен ОЗУ объемом 4 ГБ, внутренней памятью емкостью 64 ГБ, которую можно увеличить до 128 ГБ.

Домбровский Сергей

Nokia 7+ поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС. Телефон содержит стандартный порт USB. В зависимости от разновидности существуют модели на одну и две sim-карты. Операционной системой Nokia 7+ является Android 8.0 Oreo. По словам инсайдеров, организация HMD Global планирует презентовать новинку 25 февраля в преддверии технологической выставки WMC в Барселоне. Пользователи проявляют огромный интерес к этому гаджету.