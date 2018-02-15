В России стартовали продажи Pixelphone M1

Pixelphone M1, появившийся недавно в продаже в России, является гаджетом российского производства, который должен занять бюджетный сегмент рынка. Основными достоинствами аппарата является его цена, сдвоенная камера и безрамочный дисплей.

Александр Вест

Флагманское устройство доступно в России в трёх цветовых вариантах: золотом, синем и чёрном. Цена на данную новинку не превышает 7 тысяч рублей и в большинстве центров розничной торговли ценник аппарата представлен в размере 6990 рублей. Стоит отметить, что за такую довольно приемлемую цену производитель гаджета предлагает устройство с двойной основной камерой, фронтальной камерой с наличием вспышки, что позволит получить более качественные селфи-снимки.Сердцем аппарата является процессор от компании Mediatek модели MT6737. На борту устройства имеется 16 гигабайт встроенной памяти, а также модуль оперативной памяти ёмкостью в 2 гигабайта. Память флагмана можно расширить с помощью карт памяти типа microSD.