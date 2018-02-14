IPhone X по ошибке вызывает экстренные службы

Обладатели смартфонов компании Apple iPhone X начали жаловаться на то, что мобильные устройства автоматически звонят экстренным службам. Юзеры недовольны подобным явлением, и хотят поскорее избавится от проблемы.

Татьяна Преображенская

Отметим, что пользователи смартфонов видят, как телефон набирает номер экстренной службы, но никак не могут это отменить. Сенсор гаджета оказывается заблокированным по какой-то ошибке, из-за этого пользователям приходиться общаться с операторами и приносить свои извинения.Напомним, что это не первая проблема, с которой столкнулись любители гаджетов от Apple. Ранее, пользователи смартфонов сообщали, что не могут принимать входящих звонков. Причина подобных ошибок непонятна. Перезагрузка устройства не действует.Известно, что когда компания Apple имела меньше разработчиков и небольшую производительность, подобных «неприятностей» практически не наблюдалось.