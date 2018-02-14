«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | Представлен самый быстрый в мире 4G-модем

Представлен самый быстрый в мире 4G-модем

Вчера, 21:32
14 февраля компания Qualcomm опубликовала на видеохостинге YouTube ролик, на котором запечатлен самый быстрый в мире 4G-модем Snapdragon X24 LTE. Работа устройства базируется на 7-нм технологическом процессе.

Представлен самый быстрый в мире 4G-модем

 

Модем считается самым первым в мире, работающим в категории 20 LTE. Скорость загрузки Snapdragon X24 LTE составляет 2 гигабита в секунду. Быстродействие устройства в два раза превышает показатели оптоволоконного кабеля. Чип поддерживает современные стандарты MIMO и Licensed Assisted Access. Новинку официально представят на выставке MWC в Барселоне. По мнению специалистов, Snapdragon X24 LTE появится на рынках не раньше 2019 года.


Специалисты называют данный модем самым быстрым 4G-устройством на свете. На данный момент информация о точной дате выпуска и стоимости устройства отсутствует. По словам разработчиков компании Qualcomm, Snapdragon X24 LTE является настоящим технологическим прорывом. Чип предоставляет пользователям огромные скорости, но при этом отличается весьма скромными размерами.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Первый мобильный модем 5G прошел успешные испытания
Первый мобильный модем 5G прошел успешные испытания

Стало известно об успешном проведении испытаний первого в мире мобильного модема 5G Snapdragon X50. Об этом рассказала 17 октября Qualcomm, компания по

Модем Intel XMM 7560 поддерживает сети 5G‍
Модем Intel XMM 7560 поддерживает сети 5G‍

Не только лишь представители компании Qualcomm занимаются модемами следующего поколения, которые существенно повышают скорость сотового подключения. Их главные

Qualcomm анонсировал процессоры Snapdragon 808 и 810
Qualcomm анонсировал процессоры Snapdragon 808 и 810

Qualcomm анонсировал два новых чипа Snapdragon 808 и 810. На них будут базироваться все будущие флагманские смартфоны.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости