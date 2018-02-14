Представлен самый быстрый в мире 4G-модем

14 февраля компания Qualcomm опубликовала на видеохостинге YouTube ролик, на котором запечатлен самый быстрый в мире 4G-модем Snapdragon X24 LTE. Работа устройства базируется на 7-нм технологическом процессе.

Домбровский Сергей

Модем считается самым первым в мире, работающим в категории 20 LTE. Скорость загрузки Snapdragon X24 LTE составляет 2 гигабита в секунду. Быстродействие устройства в два раза превышает показатели оптоволоконного кабеля. Чип поддерживает современные стандарты MIMO и Licensed Assisted Access. Новинку официально представят на выставке MWC в Барселоне. По мнению специалистов, Snapdragon X24 LTE появится на рынках не раньше 2019 года.Специалисты называют данный модем самым быстрым 4G-устройством на свете. На данный момент информация о точной дате выпуска и стоимости устройства отсутствует. По словам разработчиков компании Qualcomm, Snapdragon X24 LTE является настоящим технологическим прорывом. Чип предоставляет пользователям огромные скорости, но при этом отличается весьма скромными размерами.