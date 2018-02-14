«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | Стали известны планы компании Apple насчет iPhone нового поколения

Стали известны планы компании Apple насчет iPhone нового поколения

Вчера, 21:26
Представители бренда Apple сообщили о своих планах, которые касаются новых моделей iPhone. Стало известно, что новые модели iPhone официально представят уже осенью этого года.

Стали известны планы компании Apple насчет iPhone нового поколения

 

Аналитик Минг-Чи Куо промолвился, что всемирно известная компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone. Известно, что две модели будут иметь похожие функции, а еще экранами с высоким расширением.

Отметим, что планируется выпустить модель, которая будет более доступной для пользователей. Доступная версия мобильного устройства - продолжение iPhone X с некоторыми дополнительными «фишками». Смартфон будет иметь 6,1-дюймовый TFT-LCD дисплей с разрешением от 310 до 330.

Стоимость новинки iPhone предположительно будет составлять 700 долларов США и может разойтись на рынках количеством около 100 миллионов единиц. Представители компании отмечают, что в новых аппаратах усовершенствуется Face ID и немного изменится интерфейс.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Следующий смартфон Apple может получить название iPhone 6SE
Следующий смартфон Apple может получить название iPhone 6SE

Apple может представить новый смартфон, который назовут iPhone 6SE. Характеристики и дизайн гаджета не будут иметь существенных отличий от iPhone 6S.

Компания Apple выпустит бюджетный 4-дюймовый IPhone SE
Компания Apple выпустит бюджетный 4-дюймовый IPhone SE

Американская корпорация Apple планирует выпустить бюджетный IPhone SE. Смартфон получит 4-дюймовый экран и 16 Гб встроенной памяти.

Apple может выпустить сразу два новых iPhone
Apple может выпустить сразу два новых iPhone

Американская компания Apple может одновременно выпустить iPhone 6s и iPhone 7. Официального подтверждения этой информации пока что нет.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости