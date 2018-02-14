Стали известны планы компании Apple насчет iPhone нового поколения

Представители бренда Apple сообщили о своих планах, которые касаются новых моделей iPhone. Стало известно, что новые модели iPhone официально представят уже осенью этого года.

Татьяна Преображенская

Аналитик Минг-Чи Куо промолвился, что всемирно известная компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone. Известно, что две модели будут иметь похожие функции, а еще экранами с высоким расширением.Отметим, что планируется выпустить модель, которая будет более доступной для пользователей. Доступная версия мобильного устройства - продолжение iPhone X с некоторыми дополнительными «фишками». Смартфон будет иметь 6,1-дюймовый TFT-LCD дисплей с разрешением от 310 до 330.Стоимость новинки iPhone предположительно будет составлять 700 долларов США и может разойтись на рынках количеством около 100 миллионов единиц. Представители компании отмечают, что в новых аппаратах усовершенствуется Face ID и немного изменится интерфейс.