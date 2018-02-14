Опубликованы три первые видеотизера Samsung Galaxy S9

Компания-производитель опубликовала три видеотизера Samsung Galaxy S9, каждый продолжительностью около 15 секунд. 25 февраля 2018 года произойдёт официальная презентация гаджета.

Таким образом, в первом ролике представляются преимущества смартфона. Во втором, продемонстрированы фотографии, сделанные при низком освещении с Samsung Galaxy S9. В третьем присутствуют признаки того, что смартфон от Samsung обзавёлся эмоджи в виде 3D, которые позволят пользователям устройства создавать анимированные портреты на фронтальной панели.

Накануне официальной презентации Samsung Galaxy S9 компания производитель подогревает интерес заинтересованных потенциальных покупателей, выпуская видеотизеры новой модели смартфона. В видео подтверждается наличие в гаджете многих функций из тех, про которые говорили эксперты.О новом смартфоне также известно, что его диагональ будет составлять около 6 дюймов, также будет присутствовать пара камер на 12 и 8 мегапикселей.