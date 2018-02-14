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| | Опубликованы три первые видеотизера Samsung Galaxy S9

Опубликованы три первые видеотизера Samsung Galaxy S9

Вчера, 21:07
Компания-производитель опубликовала три видеотизера Samsung Galaxy S9, каждый продолжительностью около 15 секунд. 25 февраля 2018 года произойдёт официальная презентация гаджета.

Опубликованы три первые видеотизера Samsung Galaxy S9

 

Накануне официальной презентации Samsung Galaxy S9 компания производитель подогревает интерес заинтересованных потенциальных покупателей, выпуская видеотизеры новой модели смартфона. В видео подтверждается наличие в гаджете многих функций из тех, про которые говорили эксперты.

 
 
 
Таким образом, в первом ролике представляются преимущества смартфона. Во втором, продемонстрированы фотографии, сделанные при низком освещении с Samsung Galaxy S9. В третьем присутствуют признаки того, что смартфон от Samsung обзавёлся эмоджи в виде 3D, которые позволят пользователям устройства создавать анимированные портреты на фронтальной панели.

О новом смартфоне также известно, что его диагональ будет составлять около 6 дюймов, также будет присутствовать пара камер на 12 и 8 мегапикселей.
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