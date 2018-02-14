Американский эксперт рассказала о будущем секс-игрушек

Американский эксперт рассказала о будущем секс-игрушекВчера, 20:03
Некоторые популярные секс-игрушки могут не только доставить удовольствие, но и причинить ущерб здоровью. Такой вывод содержится в новом докладе нидерландского
Американская фотомодель Кортни Кардашян похвасталась своим набором секс-игрушек, который подарил ей на день рождения визажист. Звезда шоу "Семейство Кардашьян"
В Соединенных Штатах Америки онлайн-покупатели секс-игрушек больше не смогут скрыть свою личность. Об этом сообщают западные СМИ.