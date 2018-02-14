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| | Американский эксперт рассказала о будущем секс-игрушек

Американский эксперт рассказала о будущем секс-игрушек

Вчера, 20:03
Халли Либерман, доктор наук из Висконсинского университета в Мадисоне, рассказала о будущем секс-игрушек. По её словам, развитие будет за разработками, связанными с максимальной актуализацией такой индустрии.

Американский эксперт рассказала о будущем секс-игрушек

 

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время прогресс в области секс-игрушек несколько тормозится тем, что у одной из компаний есть патент на продукцию подобного рода с дистанционным управлением. Однако его сроки истекают в этом году, и где-то с 2019 должно начаться массовое развитие такой индустрии, поскольку фирмы смогут работать над своими задумками, не опасаясь судебных разбирательств.

Халли Либерман отметила, что секс-игрушки станут более разноплановыми и открытыми разным категориям людей. Появится много таких устройств с технологией VR, а также с задействованием роботов. Разработчики начнут уделять больше внимания индивидуальным запросам потребителей, чтобы секс-игрушки подошли кому угодно, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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