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| | Эксперты: Продукция Samsung в 2018 будет продаваться хуже, чем Apple и Nokia

Эксперты: Продукция Samsung в 2018 будет продаваться хуже, чем Apple и Nokia

Сегодня, 17:00
Эксперты из организации TrendForce представили на публичное обозрение спой прогноз того, как в этом году будет развиваться рынок мобильных устройств. Специалисты сделали выводы, что лучше всего ситуация сложится для Apple и Nokia, тогда как у Samsung продажи значительно упадут, как сообщает VistaNews. 

Эксперты: Продукция Samsung в 2018 будет продаваться хуже, чем Apple и Nokia

 

В отчёте значится, что второе полугодие 2017 не оказалось удачным для многих компаний. Ситуация должна улучшиться в первой половине 2018 года, но не для всех. Некоторые разработчики, среди которых, в частности, Samsung, должны будут потратить больше времени, чтобы восстановить положение. Apple окажется на плаву, потому что выпустит три новых гаджета с усовершенствованными характеристиками, протестированными в iPhone 10. Также повлияло открытие индийского рынка.

Аналитики TrendForce отмечают, что спрос будет на смартфоны, которые относятся к среднему и бюджетному классам. Однако одновременно с этим специалисты подчеркнули, что Samsung продолжит лидировать на рынке мобильных технологий. Тем более, что в настоящее время американский бренд ослабевает по позициям из-за прорыва китайских компаний, а у Nokia проблемы из-за слабого внедрения 5G.

Ирина Летинская
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