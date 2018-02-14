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| | Глава Apple Тим Кук хочет "уничтожить" наличные деньги

Глава Apple Тим Кук хочет "уничтожить" наличные деньги

Сегодня, 15:32
На ежегодной конференции акционеров Тим Кук, глава компании Apple, сообщил о скором исчезновении наличных денежных средств с рынка экономики.

Глава Apple Тим Кук хочет "уничтожить" наличные деньги

 

Всемирно известные платежи в интернет обрели высокую популярность. Одной из таких систем является Apple Pay, которая была презентована осенью в 2014 году.

Тим Кук готов прожить ещё немало лет, чтобы увидеть, как электронные деньги вытеснят бумажные. Ведь ждать осталось, как он полагает, совсем недолго. Ведь все прекрасно видят, что бесконтактные платежи на пике популярности.

Лидирующий безналичный расчёт с помощью программы Apple Pay стал наиболее популярной в России и Китае, а как известно, это самые большие страны мира. Поэтому исчезновение бумажных денежных средств уже на финишной прямой.
Дарья Пышняк
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