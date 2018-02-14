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| | Позор на весь мир: Huawei покупала отзывы на смартфон Mate 10 Pro

Позор на весь мир: Huawei покупала отзывы на смартфон Mate 10 Pro

Сегодня, 15:26
Очередной скандал разгорелся вокруг китайской компании Huawei. Производителя разоблачили в покупке хороших отзывов о флагмане Mate 10 Pro. Соответствующую просьбу разработчик разместил в закрытой группе в соцсети Facebook.

Позор на весь мир: Huawei покупала отзывы на смартфон Mate 10 Pro

 

Специалисты интернет-портала Best Buy разоблачили аферу Huawei. Китайская компания попросила пользователей в одной из закрытых групп соцсети Facebook написать позитивные отзывы о работе Huawei Mate 10 Pro, некоторые из них так и сделали. Уличить разработчика в обмане эксперты Best Buy смогли благодаря тому, что пользователи разместили свои позитивные комментарии в день презентации смартфона. За это время никто бы просто не успел приобрести гаджет и протестировать его по всем параметрам. На данный момент администрация сайта «подчистила» скандальные отзывы.

Эксперты мобильного рынка утверждают, что так компания Huawei хотела спровоцировать высокий спрос на новый продукт.
Виктория Озерова
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