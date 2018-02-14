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| | В Нижний Архыз доставили обновлённое зеркало телескопа БТА

В Нижний Архыз доставили обновлённое зеркало телескопа БТА

Сегодня, 15:09
Екатерина Филиппова, возглавляющая отдел внешних связей САО и научной информации, рассказала о том, что 13 февраля специалисты доставили в Нижний Архыз обновлённое зеркало телескопа БТА.

В Нижний Архыз доставили обновлённое зеркало телескопа БТА

 

Привезённое зеркало для телескопа БТА станет запасным на случай появления каких-либо дефектов на основном. В Специальную астрофизическую обсерваторию зеркало было привезено из Подмосковья. Филиппова заметила, что привезённое зеркало было отправлено в Лыткаринский завод оптического стекла, расположенный на территории Подмосковья, ещё 11 лет назад для проведения ряда реставрационных работ. По словам Екатерины, там и было изготовлено данное зеркало.

Для лучшего отражающего эффекта поверхность привезённого изделия покрыли алюминием, нанеся его на зеркало тончайшим слоем, а его форма представлена в виде обычной параболы. Диаметр привезённого зеркала оценивается почти в шесть метров, а вес составляет примерно 40 тонн. Заметим, что данное устройство изготовили ещё 44 года назад.
Александр Вест
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