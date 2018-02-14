Миллионы смартфонов превратились в фермы для криптовалют

Эксперты обнаружили на десятках миллионов гаджетов, работающих на ОС Android, некий вирус, который превращает смартфоны в источник доходов для хакеров. Оказывается, мошенники заманивают владельцев смартфонов на специальные сайты, а там используют их устройства для майнинга криптовалюты.

Дарья Светозарова

Специалисты компании Malwarebytes Labs, занимающиеся вопросом безопасности и создания антивирусных ПО для смартфонов, отметили, что каждый день орудием хакеров становятся десятки устройств на базе Android. Речь идет о популярной на сегодняшний день криптовалюте Monero (XMR). Эксперты рассказывают, что хакеры используют пять доменов. На стартовых страницах размещается капча. Ее посещают ежедневно более восьмисот тысяч пользователей. В среднем каждый юзер находится на странице по четыре минуты. В эти минуты гаджеты «выращивают» для аферистов криптовалюту. Владельцы смартфонов попадают на хакерские порталы через фейковые рекламные объявления.Схема начала действовать с ноября 2017. Каждый хакер при этом в месяц «наваривал» по несколько тысяч долларов США.