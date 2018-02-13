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| | США вслед за Россией займутся созданием сверхзвукового самолета

США вслед за Россией займутся созданием сверхзвукового самолета

Вчера, 21:22
Административный аппарат президента США одобрил и согласился финансировать разработку сверхзвукового самолета QueSST X-Plane. Ранее подобным проектом была занята Россия.

США вслед за Россией займутся созданием сверхзвукового самолета

 

В администрации Дональда Трампа, являющегося действующим президентом США, одобрили финансирование проекта по созданию сверхзвуковой модели лайнера QueSST X-Plane. На сегодняшний день уже утверждена дата начала эксплуатации самолёта, на производство которого будет выделено около 20 млрд долларов. Первый полет сверхзвукового самолета в планах осуществить в 2021 году.

Разработка данной модели лайнера позволит открыть производителю возможность предоставления для современных авиакомпаний США более быстрых самолетов для пассажирских перевозок. Кроме того, благодаря этому появятся новые рабочие места, а время в полете сократится в два раза.

В январе 2018 года на территории РФ были начаты испытательные полеты сверхзвукового самолета-бомбардировщика Ту-160М. Серийный выпуск данного летательного аппарата был начат в Казани в 1984 году, а объявление об отказе закупки бомбардировщика было сделано Ельциным в 90-е года прошлого столетия.
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