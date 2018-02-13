В Samsung Galaxy Note 9 под экраном не будет сканера отпечатков пальцев

Разработчики Samsung не внедрят сканер отпечатков пальцев под экран смартфона Galaxy Note 9. Об этом пишут СМИ со ссылкой на информатора компании.

Никита Готский

Как сообщается, сканер отпечатков пальцев на устройстве станет находиться на задней стороне дисплея. Предполагается, это будет все тот же механизм, который имеется у моделей S9 и S9+. Также можно напомнить, что сканером отпечатков пальцев обладает смартфон Vivo X20 Plus UD. Гнущийся экран AMOLED дает возможность реагировать в зависимости от крепости нажатия. Это позволяет сканировать отпечатки пальцев.Источник сообщает, что южнокорейский гигант отказался от внедрения в дисплей Galaxy Note 9 сканера по той причине, дабы гаджет оказался схож с S9. Эта модель не получит каких-то изменений во внешнем виде опций по сравнению с S8. Такая же участь может постигнуть и флагман S Pen.