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| | В Samsung Galaxy Note 9 под экраном не будет сканера отпечатков пальцев

В Samsung Galaxy Note 9 под экраном не будет сканера отпечатков пальцев

Вчера, 20:31
Разработчики Samsung не внедрят сканер отпечатков пальцев под экран смартфона Galaxy Note 9. Об этом пишут СМИ со ссылкой на информатора компании.

В Samsung Galaxy Note 9 под экраном не будет сканера отпечатков пальцев

 

Как сообщается, сканер отпечатков пальцев на устройстве станет находиться на задней стороне дисплея. Предполагается, это будет все тот же механизм, который имеется у моделей S9 и S9+. Также можно напомнить, что сканером отпечатков пальцев обладает смартфон Vivo X20 Plus UD. Гнущийся экран AMOLED дает возможность реагировать в зависимости от крепости нажатия. Это позволяет сканировать отпечатки пальцев.

Источник сообщает, что южнокорейский гигант отказался от внедрения в дисплей Galaxy Note 9 сканера по той причине, дабы гаджет оказался схож с S9. Эта модель не получит каких-то изменений во внешнем виде опций по сравнению с S8. Такая же участь может постигнуть и флагман S Pen.
Никита Готский
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