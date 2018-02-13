В Samsung Galaxy Note 9 под экраном не будет сканера отпечатков пальцев

Как сообщается, сканер отпечатков пальцев на устройстве станет находиться на задней стороне дисплея. Предполагается, это будет все тот же механизм, который имеется у моделей S9 и S9+. Также можно напомнить, что сканером отпечатков пальцев обладает смартфон Vivo X20 Plus UD. Гнущийся экран AMOLED дает возможность реагировать в зависимости от крепости нажатия. Это позволяет сканировать отпечатки пальцев.
Источник сообщает, что южнокорейский гигант отказался от внедрения в дисплей Galaxy Note 9 сканера по той причине, дабы гаджет оказался схож с S9. Эта модель не получит каких-то изменений во внешнем виде опций по сравнению с S8. Такая же участь может постигнуть и флагман S Pen.