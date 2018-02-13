Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Samsung будет добывать кобальт из старых смартфонов

Samsung будет добывать кобальт из старых смартфонов

Вчера, 19:34
Компания Samsung станет перерабатывать старые смартфоны ради выработки в аккумуляторах кобальта. Цена на вещество выросли на 235% по причине рост пошлины на экспорт в Конго.

Samsung будет добывать кобальт из старых смартфонов

 

Южнокорейская фирма является не единственной, которая стремится сократит зависимость от африканского государства, где добывается больше половины мирового объема кобальта. В связи с увеличивающимся спросом на электромобили возросла зависимость производителей из Конго. В республике в настоящее время проходят коррупционные скандалы и вспышки насилия на фоне обвинений в применении детского труда при выработке ископаемого.
 
Samsung собирается купить акции фирмы, которая занимается переработкой отходов и заключит соглашение с поставщиками кобальта. Корпорация не сообщила, с кем ведет переговоры, но упомянула таких гигантов, как Umicore SA. и American Manganese. Ранее редким металлом пытались обеспечить себя BNW Volkswagen и другие.

Никита Готский
Новости по теме
Эксперты предрекают значительный рост цен на смартфоны
Эксперты предрекают значительный рост цен на смартфоны

По мнению специалистов, стоимость мобильных устройств, ПК и прочей электронной продукции существенно увеличится. Причиной этому выступает рост цен на кобальт,

Компании Samsung и Apple выступили против эксплуатации детей в Конго
Компании Samsung и Apple выступили против эксплуатации детей в Конго

Около 20 компаний включая Samsung и Apple, выступили против эксплуатации детей в Конго. Мировые лидеры по продаже технологий надеются решить проблемы с

Apple, Sony и Samsung обвиняют в использовании детского труда
Apple, Sony и Samsung обвиняют в использовании детского труда

Эксперты правозащитных организаций Amnesty International и Afterwatch обвиняют IT-гигантов Apple, Sony и Samsung в использовании детского труда. По мнению

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости