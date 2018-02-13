Samsung будет добывать кобальт из старых смартфонов

Южнокорейская фирма является не единственной, которая стремится сократит зависимость от африканского государства, где добывается больше половины мирового объема кобальта. В связи с увеличивающимся спросом на электромобили возросла зависимость производителей из Конго. В республике в настоящее время проходят коррупционные скандалы и вспышки насилия на фоне обвинений в применении детского труда при выработке ископаемого.
Samsung будет добывать кобальт из старых смартфоновВчера, 19:34
По мнению специалистов, стоимость мобильных устройств, ПК и прочей электронной продукции существенно увеличится. Причиной этому выступает рост цен на кобальт,
Около 20 компаний включая Samsung и Apple, выступили против эксплуатации детей в Конго. Мировые лидеры по продаже технологий надеются решить проблемы с
Эксперты правозащитных организаций Amnesty International и Afterwatch обвиняют IT-гигантов Apple, Sony и Samsung в использовании детского труда. По мнению