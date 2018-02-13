Samsung будет добывать кобальт из старых смартфонов

Южнокорейская фирма является не единственной, которая стремится сократит зависимость от африканского государства, где добывается больше половины мирового объема кобальта. В связи с увеличивающимся спросом на электромобили возросла зависимость производителей из Конго. В республике в настоящее время проходят коррупционные скандалы и вспышки насилия на фоне обвинений в применении детского труда при выработке ископаемого. Южнокорейская фирма является не единственной, которая стремится сократит зависимость от африканского государства, где добывается больше половины мирового объема кобальта. В связи с увеличивающимся спросом на электромобили возросла зависимость производителей из Конго. В республике в настоящее время проходят коррупционные скандалы и вспышки насилия на фоне обвинений в применении детского труда при выработке ископаемого.

Samsung собирается купить акции фирмы, которая занимается переработкой отходов и заключит соглашение с поставщиками кобальта. Корпорация не сообщила, с кем ведет переговоры, но упомянула таких гигантов, как Umicore SA. и American Manganese. Ранее редким металлом пытались обеспечить себя BNW Volkswagen и другие.

Никита Готский

Компания Samsung станет перерабатывать старые смартфоны ради выработки в аккумуляторах кобальта. Цена на вещество выросли на 235% по причине рост пошлины на экспорт в Конго.