В Microsoft назвали разветвление блокчейна бесперспективным

Официальные представители Microsoft в очередном обновлении блога корпорации заявили о том, что считают весьма бесперспективным решение задач, используя хардфорки, а также не лучшим решением, по их мнению, является разветвление блокчейна.

Александр Вест

Алекс Симонс, являющийся одним из членов совета директоров корпорации Microsoft, стал автором статьи, в которой он заметил, что биткоин, как и огромное количество других криптовалют, имеет довольно веские проблемы в виде дорогостоящих и длительных транзакций. Также Симонс заявил, что Lighting Network обладает большим количеством перспектив, чем у нынешней области, занимающейся развитием имеющихся криптовалют.Аналитик добавил, что децентрализованность глобальной сети в большинстве своём снижается из-за такого рода направления, что не позволяет достичь пропускной способности, исчисляемой многомиллионными значениями. Алекс Симонс предположил, что в будущем цена и скорость подобных транзакций будут снижаться.