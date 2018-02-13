Наушники IQbuds подавят шум, помогая расслышать собеседника

Компания под названием Nuheara из Австралии обнародовала данные продаж беспроводных наушников IQbuds, обладающих функцией шумоподавления. Компания успела продать данный продукт на сумму около 3,5 миллионов долларов.

Александр Вест

IQbuds работают в Bluetooth-связке с выбранным переносимым устройством, обеспечивая надёжность, портативность, а также довольно удобную функцию шумоподавления, имитируя работу беруш. Джастин Миллер, руководящий Nuheara, заявил о том, что с помощью передовых алгоритмов и технологий, с помощью IQbuds можно значительно увеличить громкость голосов собеседников, с которыми разговаривает человек, в то же время заглушив все посторонние звуки, находясь в довольно шумном помещении.Стоит отметить, что данная модель наушников имеет встроенный микрофон с функцией автоусиления, которая позволяет передавать чёткую речь собеседнику, даже не повышая голос в особо людных местах. Новинка в краткие сроки обзавелась армией фанатов и множеством хвалебных отзывов.