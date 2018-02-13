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| | Первая школа программирования на технологиях блокчейна открылась в Москве

Первая школа программирования на технологиях блокчейна открылась в Москве

Сегодня, 16:14
IT-технопарк и ГК «Основа» предоставят лучшим выпускникам возможность пройти акселерационную программу и стажировку в первой специализированной школе программирования на технологиях блокчейна. Для поощрения перспективных выпускников и реализации их проектов будет создан фонд под управлением «Физтехпарка».

Первая школа программирования на технологиях блокчейна открылась в Москве

 

Московская школа программистов и IT-технопарк «Физтехпарк» подписали соглашение о запуске учебного курса «Введение в разработку приложений на блокчейне «Ethereum», сообщает пресс-служба группы компаний «Основа». Занятия по новому курсу начнутся 1 марта. Первый набор в школу пройдет на конкурсной основе. Программа рассчитана на один семестр. В конце учащиеся представят свои командные проекты. Отмечается, что это первая программа в России, которая нацелена на подготовку разработчиков и обучение основам программирования приложений с использованием технологии блокчейн.

Поясняется, что учащиеся курса ознакомятся с теорией организации и архитектуры блокчейн-сетей, а также научатся на практике разрабатывать приложения в среде «Ethereum».
Сергей Денисов
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