Первая школа программирования на технологиях блокчейна открылась в Москве

IT-технопарк и ГК «Основа» предоставят лучшим выпускникам возможность пройти акселерационную программу и стажировку в первой специализированной школе программирования на технологиях блокчейна. Для поощрения перспективных выпускников и реализации их проектов будет создан фонд под управлением «Физтехпарка».

Сергей Денисов

Московская школа программистов и IT-технопарк «Физтехпарк» подписали соглашение о запуске учебного курса «Введение в разработку приложений на блокчейне «Ethereum», сообщает пресс-служба группы компаний «Основа». Занятия по новому курсу начнутся 1 марта. Первый набор в школу пройдет на конкурсной основе. Программа рассчитана на один семестр. В конце учащиеся представят свои командные проекты. Отмечается, что это первая программа в России, которая нацелена на подготовку разработчиков и обучение основам программирования приложений с использованием технологии блокчейн.Поясняется, что учащиеся курса ознакомятся с теорией организации и архитектуры блокчейн-сетей, а также научатся на практике разрабатывать приложения в среде «Ethereum».