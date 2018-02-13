Эксперты: Американцы предпочли Microsoft Surface ноутбуку MacBook

В США специалисты, представляющие корпорацию Creative Strategies провели ряд социологических обзоров, которые показали, что американцам более интересен ноутбук от Microsoft, нежели лэптоп от Apple.

Александр Вест

Исследование, в котором приняли участие более 1,3 тысяч американцев, показало, что в США граждане отдают своё предпочтение лэптопу Microsoft Surface, за который проголосовали чуть больше 50 процентов респондентов. В поддержку «яблочного» ноутбука MacBook выступили лишь 38 процентов американцев. Заметим, что американцы отметили наличие таких отличительных особенностей у ноутбука от Microsoft как: фирменная операционная система, сенсорный экран лэптопа, а также поддержка электронного пера.Однако, значительная часть опрошенных также заявила, что не видит особой разницы между представленными ноутбуками. Люди, придерживающиеся данной точки зрения, в основном являлись гражданами США, родившимися после 1981 года.